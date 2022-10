Haller usa CT do Ajax para voltar a treinar três meses após diagnóstico de tumor

Em tratamento desde que descobriu um tumor testicular em julho, o atacante franco-marfinense Sébastien Haller, do Borussia Dortmund, voltou a treinar nesta semana, mas não nas dependências do clube alemão. Recuperando-se em Amsterdã, o jogador de 28 anos pediu para usar o CT de seu ex-time, o Ajax, e foi bem recebido para realizar treinamentos, separado do restante do elenco.

“Ele nos perguntou se poderia vir e treinar porque está se recuperando aqui”, disse Alfred Schreuder, treinador do time holandês. “Então, é claro que é maravilhoso que ele possa passar um tempo por aqui. Ele conseguiu treinar em um campo diferente como forma de ajudar na sua recuperação”, completou.

Haller foi contratado na janela de transferências do meio do ano para substituir o astro Erling Haaland, que foi para o Manchester City. Teve o diagnóstico do tumor pouco depois de ter sido anunciado como reforço e precisou passar por cirurgia. Desde então, está afastado por tempo indeterminado para realizar o tratamento.

Natural da Costa do Marfim, Haller, de 28 anos, chegou ao time alemão contratado por 33 milhões de euros, de acordo com a imprensa europeia, e assinou um contrato de quatro anos depois de brilhar na última temporada pelo Ajax. O atacante marcou 34 gols com a camisa do time holandês na temporada passada, 11 deles na Liga dos Campeões.