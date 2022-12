Hajime Moriyasu renova contrato com seleção japonesa após vitórias históricas

Exaltado como um dos principais responsáveis pelas vitórias históricas da seleção japonesa na Copa do Mundo do Catar, o treinador Hajime Moriyasu teve o contrato renovado nesta quarta-feira, conforme anunciado pela Federação Japonesa de Futebol. O vínculo foi estendido até 2026, ano da disputa da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá.

“Ser técnico do Japão é realmente o trabalho que mais me satisfaz, é o trabalho que me deu a oportunidade de competir no cenário internacional com orgulho de ser japonês. É por isso que decidi aceitar a oferta da federação”, disse o treinador de 54 anos em coletiva de imprensa em Tóquio.

Moriyasu comandou o Japão em uma campanha marcante no Mundial do Catar. Embora tenha perdido para a Costa Rica, venceu as badaladas seleções de Espanha e Alemanha, ambas por 2 a 1, durante a fase de grupos. Com isso, conquistou a classificação como líder do Grupo E, acima dos espanhóis, que avançaram em segundo, e dos alemães, eliminados precocemente.

Nas oitavas de final, os japoneses empataram por 1 a 1 com a Croácia e foram eliminados nos pênaltis, após derrota por 3 a 1. Mesmo assim, a delegação foi recebida de forma calorosa por uma multidão de torcedores no Aeroporto Haneda, em Tóquio, no dia 7 de dezembro, dois dias após a eliminação.

No comando do Japão desde 2018, após ser auxiliar técnico na Copa da Rússia, Hajime Moriyasu é o primeiro treinador que a Federação Japonesa de Futebol mantém no cargo após o fim de um Mundial. Em 2026, o técnico terá a missão de conseguir uma classificação inédita para as quartas de final. Assim como em 2022, a seleção japonesa caiu nas oitavas em 2002, 2010 e 2018.