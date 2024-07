Haas anuncia piloto Oliver Bearman, de 19 anos, para a temporada 2025 da F-1

A equipe Haas confirmou nesta quinta-feira a contratação do jovem piloto Oliver Bearman, de apenas 19 anos, para a temporada 2025 da Fórmula 1. O britânico é o primeiro titular garantido na equipe americana para o próximo campeonato após assinar contrato de “longo prazo”.

Bearman vai ocupar o assento que é atualmente do alemão Nico Hülkenberg, que já anunciou sua transferência para a Kick Sauber em 2025 – o time suíço será incorporado pela Audi em 2026, por ocasião das mudanças nos motores dos carros da F-1. O dinamarquês Kevin Magnussen ainda não definiu o seu futuro na Haas.

A contratação de Bearman como titular da equipe volta a fechar uma porta na Haas para o brasileiro Pietro Fittipaldi, que vem sendo reserva do time americano desde 2019. O neto de Emerson Fittipaldi vem perdendo espaço no time a cada temporada.

Considerado grande promessa do automobilismo mundial, Bearman mostrou seu talento ao ser chamado de última hora para disputar o GP da Arábia Saudita no início deste ano, em substituição ao espanhol Carlos Sainz Jr., na Ferrari. O britânico impressionou ao terminar a prova no sétimo lugar, dentro da zona de pontuação.

Bearman, que é estreante na Fórmula 2 nesta temporada, se tornou o primeiro britânico a correr pela Ferrari em 25 anos. Na época, tinha apenas 18 anos – se tornando o terceiro mais jovem a pilotar um carro de F-1 – e apenas dois treinos livres, pela Haas, no currículo, ambos realizados em 2023.

“É difícil colocar em palavras o quanto isso significa para mim. Dizer em voz alta que serei um piloto de Fórmula 1 da Haas me deixa imensamente orgulhoso. Ser uma das poucas pessoas que conseguem fazer o que sonharam como um criança é algo verdadeiramente incrível”, celebrou o jovem piloto.

Dono da Haas e lenda do automobilismo americano, Gene Haas projetou elevadas expectativas sobre o jovem britânico. “Ele é, sem dúvida, um estreante que empolga, não apenas pelo que mostrou na Arábia Saudita, mas também pelo tempo que passou desenvolvendo seu relacionamento com nossa equipe. Pessoalmente, estou entusiasmado em ver como ele cresce como piloto e estamos ansiosos para vê-lo atuar na Haas na próxima temporada e além.”

A contratação de Bearman é mais um movimento “dança das cadeiras” da F-1, antecipada pelo anúncio no início deste ano de que Lewis Hamilton deixará a Mercedes e rumará para a Ferrari em 2025. No momento, há seis vagas disponíveis no grid do próximo ano nas equipes Haas, Mercedes, RB, Alpine, Williams e Kick Sauber.