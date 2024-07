Esporte Haas anuncia ampliação de parceria técnica com a Ferrari na Fórmula 1 até 2028

A parceria entre a equipe Haas e a Ferrari vai continuar. Enquanto não se acerta com a Toyota, a equipe da Carolina do Norte continua usando equipamentos da escuderia italiana. O anúncio da ampliação do acordo foi revelado nesta terça-feira e se prolonga até a temporada de 2028.

“A Haas F1 Team confirma a extensão da sua parceria técnica com a Ferrari até 2028, o que significa que serão movidos pelo fabricante italiano na próxima era de regulamentos de motores do esporte”, anunciou a Haas.

Desde a entrada da equipe na Fórmula 1, em 2016, que a parceria existe. A equipe americana se utiliza de motores, câmbio, e outras peças da Ferrari em seus monopostos. Oliver Bearman será um dos pilotos da equipe, que ainda não definiu o futuro de Kevin Magnussen. Já Nico Hulkenberg está indo para a Kick Sauber.

Com 178 Grandes Prêmios já disputados ao longo da parceria, a Haas informou que a nova unidade de potência para 2026 verá o atual motor de combustão interna híbrido V6 turboalimentado de 1,6 litros “complementado por maior energia elétrica e combustíveis totalmente sustentáveis.”

“Estou entusiasmado por prolongar a nossa relação com a Scuderia Ferrari até 2028”, disse Ayao Komatsu, diretor de equipe da Haas. “Como organização, só corremos com unidades de potência da Ferrari e ter essa estabilidade contínua ao avançar para o próximo conjunto de regulamentos de unidades de potência é uma parte fundamental do nosso desenvolvimento contínuo”, explicou.

Komatsu celebrou o acordo e elogiou a parceria duradoura. “A relação com a Ferrari sempre foi especial para nós. Eles foram fundamentais na gênese do programa nos primeiros dias e continuaram a ser um valioso parceiro técnico para nós ao longo das últimas nove temporadas”, afirmou. “Estou muito feliz por termos mais temporadas pela frente e meus agradecimentos ao Fred Vasseur (chefe da equipe Ferrari) e muitos outros da Ferrari por continuarem a mostrar fé em nosso projeto.”