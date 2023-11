Esporte Haaland sofre com problema recorrente no tornozelo, mas médico da Noruega diz que não é grave

Erling Haaland torceu o tornozelo durante a vitória por 2 a 0 da Noruega em amistoso contra as Ilhas Faroé, quinta-feira, e pode ter agravado um problema que já havia sentido jogando pelo Manchester City contra o Bournemouth, no início do mês. Depois da partida, o médico da seleção norueguesa, Ola Sand, disse que o tornozelo do artilheiro está “um pouco vulnerável”, mas não vê motivos para maiores preocupações.

“Foi praticamente a mesma coisa que aconteceu contra o Bournemouth há uma semana e meia”, disse ao canal norueguês VG. “Ele já teve isso em outras ocasiões. O que acontece é que ele sofre uma leve torção no tornozelo, que fica um pouco vulnerável. Dói muito na hora e depois passa bem rápido”, completou.

De acordo com Sand, a equipe médica da Noruega está em contato com o Manchester City para fornecer atualizações sobre o estado do jogador. “Agora, ele vai receber algum tratamento, depois terá paz e descanso. Então, veremos como ele estará. Já conversamos com o Manchester City. Erling também já conversou com o City e com o medico chefe do clube, Mario Pafundi”.

Na imprensa norueguesa, o episódio é apontado como um possível motivo para que o clube inglês tente vetar futuras convocações de Haaland para amistosos de pouca competitividade como o desta quinta. O técnico Stale Solbakken, contudo, nega qualquer atrito com a comissão técnica do City.

“Em nenhuma circunstância recebemos uma consulta de Pep Guardiola durante minha passagem pela seleção. Erling está muito interessado em jogar na seleção nacional”, afirmou o técnico, que espera contar com o atacante para enfrentar a Escócia, domingo, pela última rodada das Eliminatórias da Eurocopa – a Noruega já não tem mais chances de se classificar.

Depois da Data Fifa, o City tem uma sequência intensa, com um duelo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões entre partidas contra Liverpool e Tottenham no Campeonato Inglês. Daqui a um mês, dia 19 de dezembro, estará em campo na semifinal do Mundial de Clubes, ainda sem adversário definido. Na decisão, pode pegar o Fluminense. O clube de Manchester chega ao final do ano com muitos desfalques por lesão: Kevin de Bruyne, John Stones, Nathan Ake, Mateo Kovacic, Ederson, Sérgio Gomez e Matheus Nunes.