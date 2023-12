Haaland se machuca e vira dúvida do Manchester City para o Mundial de Clubes

Atacante norueguês já tinha saído com dores de jogo no meio da semana e foi poupado neste domingo

Erling Haaland machucou o pé e virou a principal preocupação do Manchester City para o final do ano. O atacante norueguês chegou a ficar fora da vitória, de virada, por 2 a 1 contra o Luton Town, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. E agora se tornou dúvida para o Mundial de Clubes da Fifa, que começa na terça-feira.

O técnico do City, Pep Guardiola, afirmou que Haaland já tinha saído com fortes dores no pé na derrota diante do Aston Villa na última quarta-feira. “Depois do último jogos ele sentiu uma reação de estresse ósseo no pé. Semana a semana, dia a dia, nós veremos o que acontecerá”, afirmou o treinador espanhol, que tentou minimizar o problema físico do craque.

Haaland virou dúvida para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa – Foto: Jacek.stanislawek / CC BY-SA 4.0

O que está certo é que Haaland não enfrentará o Estrela Vermelha, na próxima quarta-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões até porque a equipe já está classificada para o mata-mata. Depois, o City vai receber o Crystal Palace, no sábado, e, na sequência, viajará para a Arábia Saudita, palco do Mundial.

No dia 19 fará o duelo da semifinal do Mundial de Clubes contra o vencedor de Urawa Red Diamonds, do Japão, e León, do México. “Esperamos recuperá-lo para o Mundial”, afirmou Guardiola.

Haaland não é apenas a referência ofensiva. O norueguês é o artilheiro do time na temporada, com 14 gols em 15 jogos. Com ajuda do atacante, o City foi campeão inglês e faturou seu primeiro troféu da Liga dos Campeões na temporada passada.

O meio-campistas Kevin De Bruyne é outro que também é dúvida para o Mundial. Com uma lesão na coxa desde a primeira rodada do Inglês, o jogador da Bélgica está inscrito para o torneio na Arábia Saudita, mas não vem treinando com bola com os companheiros.

As possíveis baixas animam a torcida do Fluminense, que também estará no Mundial, por ser o atual campeão da Copa Libertadores. O time carioca também estreará direto na semifinal. É aguardado um confronto entre a equipe brasileira e a inglesa na decisão do torneio.