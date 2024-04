Esporte Haaland marca, City vence o Nottingham Forest e continua na cola do líder Arsenal no Inglês

O Manchester City não deixou o Arsenal disparar na liderança do Campeonato Inglês e continua firme na luta pelo título. Neste domingo, derrotou o Nottingham Forest por 2 a 0, no City Ground, pela 35ª rodada. Um dos gols da partida foi marcado por Haaland, que voltou a se isolar na artilharia do torneio, com 21, um a mais do que Palmer, do Chelsea.

Com a vitória, a quinta consecutiva na competição, o Manchester City chegou aos 79 pontos, apenas um atrás do Arsenal, o atual líder da competição. O Nottingham, por sua vez, continua em situação delicada. É o terceiro tropeço seguido, o que lhe deixou com 26 pontos, muito próximo da zona de rebaixamento.

O detalhe negativo ficou por conta do goleiro Ederson. O brasileiro, que se recuperou recentemente de lesão – voltando à titularidade no jogo com o Real Madrid pela Liga dos Campeões -, saiu de campo reclamando de dores no ombro. Ele foi substituído por Ortega.

O jogo começou com as duas equipes buscando o gol. A necessidade da vitória fez o Nottingham tentar atacar o City, mas o castigo veio aos 31 minutos. Após cruzamento para dentro da área, Gvardiol apareceu livre para cabecear para o fundo das redes e inaugurar o marcador.

Apesar de sair atrás do placar, o Nottingham não desistiu de lutar e por um detalhe não conseguiu empatar. O brasileiro Murillo arriscou o chute e mandou caprichosamente na trave. O City também esboçou uma pressão, mas levou a vantagem mínima para o intervalo.

No segundo tempo, o domínio do City foi um pouco mais evidente. Pep Guardiola, então, resolveu colocar Haaland na partida. E o atacante fez a diferença e se isolou novamente na artilharia. Ele recebeu de De Bruyne, driblou o marcador e fez um bonito gol.

Com 2 a 0 a seu favor, o City “sentou” no resultado e apenas administrou a vantagem. O Notthigham ainda tentou um gol de honra, mas não conseguiu passar pelo goleiro Ederson, que acabou deixando o campo machucado.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o Wolverhampton no sábado, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia, às 11h, o Nottingham visita o lanterna Sheffield United.