Esporte Haaland é eleito o melhor jogador do Campeonato Inglês em seu 1º ano no City

Os 36 gols marcados em 35 partidas e o protagonismo na campanha do tricampeonato Inglês renderam ao norueguês Erling Haaland, neste sábado, o título de melhor jogador da competição e também o de melhor atleta jovem do torneio. A eleição contou com votos do público, dos 20 capitães das equipes que disputam a primeira divisão e ainda por um grupo formado por especialistas em futebol.

Nesta lista, o centroavante de 22 anos superou nomes como o companheiro de equipe Kevin de Bruyne, Harry Kane, Martin Odegaard, Marcus Rashford, Bukayio Saka e Kieran Trippier.

“Estou honrado por ter me tornado o primeiro jogador a ganhar os dois prêmios na mesma temporada. Obrigado a todos que votaram em mim. Estou realmente muito feliz por viver este momento”, disse Haaland ao site Sky Blues.

O bom momento do jogador coincide com o fim de temporada bastante promissor do Manchester City. Campeão antecipado do Campeonato Inglês, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola está também na final da Liga dos Campeões e na decisão da Copa da Inglaterra.

“Foi uma primeira temporada incrível na Inglaterra e levantar o troféu no fim de semana passada do Campeonato Inglês, diante dos nossos torcedores, no Etihad Stadium, foi um momento muito especial para mim. Esses prêmios não teriam sido possíveis sem meus incríveis colegas, o treinador e todos os funcionários do clube que me ajudam. Temos ainda mais duas finais pela frente e queremos terminar a temporada ainda mais fortes”, afirmou o jogador.