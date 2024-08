Haaland deixa Messi e Cristiano Ronaldo 'comendo poeira' em número de gols aos 24 anos - O Liberal

Com a vitória por 4 a 1 sobre o Ipswich Town neste sábado, Erling Haaland chegou a seu 10º hat-trick com a camisa do Manchester City. Não só isso, mas os três gols marcados pelo camisa 9 o alçaram à marca de 260 gols na carreira, com 24 anos recém completados. Em comparação, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não haviam superado a marca de duas centenas de gols com a mesma idade do norueguês.

Revelado pelo Bryne, da Noruega, Haaland se colocou como um fenômeno na posição de centroavante a partir de 2019, quando foi sensação do Red Bull Salzburg na primeira fase da Liga dos Campeões; no ano seguinte, o Borussia Dortmund já se interessou pelo atacante. Agora no Manchester City, só não conquistou a Copa da Liga Inglesa, de todos os campeonatos que disputou pelo clube.

São 316 partidas disputadas, por clubes e seleção, com 260 gols marcados – uma média de 0,82 por partida. Destas, 101 foram com a camisa do City, time que torce desde a infância, por influência do pai, Alf Haaland, ex-zagueiro da equipe no início do século 21. A marca é alavancada muito pelo número de hat-tricks, uma média de um gol a cada dez jogos.

Messi e Cristiano Ronaldo, que dominaram o futebol na última década, não tinham os mesmos números que Haaland. Em levantamento do Estadão, o craque argentino tinha 197 gols marcados em 330 jogos na carreira com a mesma idade do atacante norueguês; CR7, por sua vez, tinha números ainda menores: 135, em 371 partidas oficiais por Sporting, Manchester United e seleção portuguesa.

A média dos dois jogadores também é inferior à do atacante do Manchester City: 0,6 e 0,36 gol por jogo, respectivamente. Dentre os três, Haaland é quem disputou menos partidas até completar 24 anos (e um mês, quando esta matéria é publicada).

Por outro lado, o número de conquistas individuais de Cristiano e Messi impressionam: com a idade do atacante da Noruega, ambos já haviam conquistado a Bola de Ouro – o camisa 10 da Argentina e do Barcelona, à época, ganhou em 2009 e 2010, enquanto CR7 levou o prêmio em 2008.

Haaland era um dos favoritos à conquista na última temporada, mas perdeu justamente para Messi, tanto na Bola de Ouro (prêmio dado pela revista France Football), quando no The Best, na Fifa. Na segunda premiação, ele nem compareceu à cerimônia – vale ressaltar que o argentino também não esteve presente para receber o título de melhor jogador do mundo.

Nesta temporada da Premier League – sua terceira com a camisa do Manchester City -, Haaland tem quatro gols em dois jogos. Desde que chegou ao clube, em 2022, conquistou duas vezes a competição. Ele também soma uma Liga dos Campeões (2022/2023), uma Copa da Inglaterra (2022/2023), uma Supercopa da Uefa (2023) e uma Supercopa da Inglaterra (2024).