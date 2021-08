Haaland abre temporada com ‘hat-trick’ e Dortmund avança na Copa da Alemanha

Primeiro jogo oficial da temporada e o jovem norueguês Erling Haaland mostrou o motivo de muitos gigantes da Europa estarem atrás de sua contratação. O prodígio atacante precisou de 51 minutos para colocar o Borussia Dortmund na segunda fase da Copa da Alemanha. Anotou todos os gols na vitória de 3 a 0 sobre o Wehen Wiesbaden, na Brita-Arena.

Haaland segue com números absurdos com a camisa do Dortmund. Com o hat-trick deste sábado, agora tem incrível média de um gol por partida no clube. São 60 aparições, 60 gols e outras 15 assistências. Não por acaso viu Bayern de Munique, Manchester City, Juventus e Real Madrid tentando contratá-lo.

O jovem afirmou que honrará até o fim o contrato com o Borussia Dortmund. Mais que isso, quer fazer história no clube. No primeiro jogo da temporada, precisou de 26 minutos para abrir o marcador. Recebeu bom passe na frente, ganhou da marcação e bateu forte para vencer o goleiro.

Cinco minutos mais tarde quase faz um golaço. Novo lançamento às costas da marcação, ele passa pelo defensor, dribla o goleiro e, antes de ampliar, é derrubado. Assumiu a cobrança do pênalti e não desperdiçou.

Foram incríveis nove finalizações do atacante na casa do Wehen. Sete delas no alvo. Além de buscar sempre marcar seus gols, ele mostra pontaria certeira. Definiu a boa vitória logo aos seis minutos da etapa final. Mais uma vez mostrando frieza na hora da definição.

Em outros jogos da Copa da Alemanha neste sábado, o Stuttgart largou com impiedosa goleada por 6 a 0 sobre o BFC Dynamo. Mais modesto, o Bayer Leverkusen passou pelo Lokomotive Leipzig, com 3 a 0.