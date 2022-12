Guto Ferreira promete ‘Goiás competitivo’ e quer superar campanha de 2022

O técnico Guto Ferreira foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira no Goiás. Aos 57 anos, ele reforçou o interesse que sempre teve em trabalhar no clube esmeraldino e colocou uma meta ousada: fazer uma temporada ainda melhor do que em 2022. Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro serão os desafios do clube em 2023.

“Eu sei da grandeza do Goiás no futebol brasileiro e sempre demonstrei interesse em um dia estar aqui. Graças a Deus, essa hora chegou. Estou muito feliz e com expectativa para realizar um grande trabalho no Goiás”, disse Guto, em suas primeiras palavras.

Nesta temporada, o Goiás conquistou objetivos importantes. Após ser vice-campeão estadual, chegou às oitavas da Copa do Brasil e terminou em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, conquistando vaga para a Sul-Americana.

Guto admitiu que superar esses números não será tarefa fácil, mas se deu ao direito de sonhar. “Sempre busco resultados melhores do que na temporada anterior. É difícil porque o Goiás fez uma boa temporada, mas temos que buscar isso. Se sempre melhorarmos, daqui a pouco o Goiás estará brigando entre os primeiros do Brasil. Sonhar não custa nada, é o primeiro passo para realizar grandes feitos. Quando a gente consegue convencer o grupo e trabalhar forte, conseguimos resultados importantes e aqui não será diferente.”

Ao falar sobre o time, o treinador prometeu um Goiás competitivo e quer que os jogadores se comprometam em buscar uma posição de destaque no cenário nacional. “Gosto de montar times que são competitivos e que buscam ascensão dentro do campeonato. Isso sempre com um trabalho coletivo forte, algo que eu acredito muito. O individual só consegue ser o diferencial quando o coletivo é muito forte.”

O novo comandante valorizou o tempo de trabalho que terá até o início da temporada e quer ter o elenco praticamente pronto logo no começo do Brasileirão. “Quando começarmos a jogar, vamos ter que montar estratégias para alavancar as partes física, técnica e tática. Vamos utilizar o máximo de jogadores, sempre buscando resultados. Espero ter uma equipe estruturada até o começo do Campeonato Brasileiro para fazer uma campanha dentro do tamanho do Goiás.”

O primeiro desafio será o Campeonato Goiano, que começa em 11 de janeiro. O Goiás faz sua estreia em casa, às 20h30, diante da Aparecidense.