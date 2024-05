Gustavo Heide fura quali de Roland Garros e disputará seu 1º Grand Slam da carreira

O tenista brasileiro Gustavo Heide venceu sua terceira partida no qualifying de Roland Garros, nesta quinta-feira, e se classificou para jogar a chave principal do segundo Grand Slam da temporada, em Paris. Heide, de 22 anos, vai disputar um torneio deste nível pela primeira vez na carreira.

Heide confirmou a vaga ao superar o italiano Matteo Gigante por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h30min. Número 137 do mundo, o tenista da Itália era um dos cabeças de chave do quali. Foi a terceira vitória do brasileiro, que conseguiu “furar” o quali para fazer companhia a Thiago Wild e Beatriz Haddad Maia na chave principal.

A classificação confirma o bom momento vivido pelo tenista paulista, atual 174º do mundo. Heide vem crescendo em quadra desde a temporada passada, quando finalizou o ano faturando o título da seletiva interna do Rio Open, conquistando seu lugar na chave principal do maior torneio brasileiro de tênis.

Há três meses, ele se sagrou campeão do seu primeiro torneio de nível Challenger, categoria de competições logo abaixo do circuito da ATP. A ascensão no circuito ganhou mais um degrau nesta quinta, com a vaga na chave de Roland Garros. Até o início desta semana, Heide não havia disputado nenhum qualifying das quatro grandes torneios do circuito.

O brasileiro vai conhecer seu adversário de estreia na sexta-feira, quando será finalizada a fase de qualifying e serão conhecidos todos os classificados para a chave principal.

Mais três brasileiros poderão entrar na chave de simples: Laura Pigossi, Thiago Monteiro e Felipe Meligeni. O trio vai jogar nesta sexta, pela última rodada do quali. Só precisam de uma vitória para assegurar lugar na chave principal.