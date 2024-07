Gustavo ‘Bala Loka’ vai à final do BMX freestyle na Olimpíada; rúgbi termina na 10ª posição

Estreante nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o ciclista Gustavo Batista “Bala Loka” de Oliveira se garantiu entre os oito melhores e avançou à final do BMX freestyle nesta quarta-feira. O brasileiro terminou na oitava colocação e garante que “guardou” manobras para surpreender na disputa por medalhas.

O brasileiro somou as notas 85,51 e 86,07, com média de 85,79. O melhor do dia foi o britânico Kieran Reilly, com 91,68 e 90,75, impressionante média de 91,21, seguido pelo norte-americano Marcus Cristopher (89,48 de média), e o australiano Logan Martin (89,39).

“A gente já vinha pensando, trabalhando muito, treinando muito para chegar à final da Olimpíada, como é em Mundiais, Copa do Mundo. A gente queria estar nessa final, e estou muito feliz realmente de estar participando de uma Olimpíada, primeiro BMX a representar o Brasil e estar em uma final é incrível”, celebrou Bala Loka, que foi anunciado por seu apelido.

“Estava um pouco nervoso por conta do calor, 40 graus hoje, está muito, muito calor, a gente ainda anda de preto, pega muito calor e tem os equipamentos, joelheira, caneleira, tornozeleira, capacete, e aqui bate muito calor”, disse, revelando que o clima foi um rival a mais.

Mesmo ficando com 3,60 pontos a menos da média que daria a medalha, o brasileiro garante que chega à decisão da manhã desta quarta-feira (9h44 de Brasília) bem e com manobras guardadas.

“Hoje eu dei uma segurada, fiz não o básico, mas apenas uma volta boa para estar na final”, explicou. “Tiveram alguns erros, mas na final tem mais, umas três ou quatro manobras guardadas e quero estar com corpo 100% descansado para entregar tudo”, completou o brasileiro, com uma bicicleta personalidade com adesivo com a fauna brasileira.

10ª COLOCAÇÃO NO RÚGBI

A seleção brasileira de rúgbi voltou a perder do Japão em Paris-2024, desta vez na disputa pelo nono lugar. Depois de fazer 28 a 22 sobre Fiji, na segunda-feira, as Yaras voltaram a cair diante das asiáticas, por 38 a 7, terminando na 10ª colocação, uma abaixo dos Jogos do Rio-2016.