Gustavinho elogia e vê Brasil com condições de ir ao pódio na Copa do Mundo de Basquete

A seleção brasileira de basquete buscará no Japão, Filipinas e Indonésia uma vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Empolgada com o bom desempenho na série de cinco amistosos disputados recentemente, a equipe esbanja confiança em terminar no pódio na 19ª Copa do Mundo e com a classificação. Das sete vagas disponíveis na competição, que reúne 32 equipes, apenas duas vão para as Américas.

Em entrevista coletiva em Jacarta, na Indonésia, antes da estreia com o Irã, marcada para sábado, às 6h45, o treinador Gustavo de Conti, o Gustavinho, ressaltou a boa preparação da equipe e colocou o time com reais chances de subir ao pódio.

“Temos equipe para brigar pelo pódio e a gente acredita nisso”, afirmou o treinador, confiante. “Talvez seja o esporte mais competitivo do mundo, mas sabemos das qualidades da nossa equipe. Está muito claro que podemos ser competitivos contra todos e estamos muito bem preparados.”

Após a estreia diante do Irã, pelo Grupo G, o Brasil enfrentará a forte Espanha, atual campeã da competição, depois fecha a primeira fase contra a Costa do Marfim. As duas melhores se garantem, para cruzamento com a chave H que conta com França, Canadá (possível confronto direto), Letônia e Líbano.

“Temos 12, 13 seleções no mesmo nível. São detalhes que vão definir os jogos. Temos que jogar todas as partidas como se fossem contra um campeão do mundo”, cobrou o capitão da equipe, o experiente Marcelinho Huertas, do espanhol Tenerife.

Depois de duas fases de grupos, os oito melhores vão disputar jogos mata-matas, por quartas de final, semifinais e final. O Brasil tenta voltar à Olimpíada após ser ausência nos Jogos de Tóquio em 2020. São sete equipes das Américas na Copa do Mundo: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, México, Porto Rico e República Dominicana.

Além da Copa do Mundo, ainda restará uma chance às seleções que buscam vaga em Paris-2024 em um Torneio Pré-Olímpico que definirá as últimas quatro equipes classificadas.