Esporte Guga é apresentado no Fluminense e diz que pretende ‘aprender com Fernando Diniz’

Contratado do Atlético-MG, Guga chega ao Fluminense para disputar posição na lateral-direita com Samuel Xavier. Com 24 anos, o reforço vê muito tempo para se adaptar à nova casa, na qual teve breve passagem quando criança, e pretende “aprender com o técnico Fernando Diniz.”

“O Diniz foi um peso para vir para o Fluminense. Sempre sonhei em trabalhar com ele por tudo o que já fez”, afirmou o lateral. “As pessoas que trabalharam com ele sempre falam que aprendem e evoluem muito com ele. Quando teve a oportunidade, não pensei duas vezes. Venho para o Fluminense com o intuito de aprender com o Diniz.”

Os elogios não param por aí. Na visão de Guga, o comandante está entre so melhores não apenas do País. “Para mim, ele está entre o top 3 do Brasil e do mundo. Faz com que qualquer jogador evolua”, avaliou. “Vim com esse intuito de continuar evoluindo.”

Nascido no Rio, Guga aproveitou para revelar uma breve passagem nas categorias menores do Fluminense e que guarda até hoje uma camisa 11 que foi de Romário. Ele a vestiu após a confirmação da contratação e postou nas redes sociais para comemorar o acordo. A molecada usava na época uniforme dos profissionais.

“Não comecei no Fluminense, mas joguei aqui no futsal na época do sub-7. Acabei saindo porque era muito longe para o meu pai me levar nas Laranjeiras. Tive uma passagem curta no campo, mas guardei a camisa porque é histórica”, afirmou. “Estava bem guardada e agora estou voltando à casa.”