Guedes e Giuliano treinam forte e podem ser titulares do Corinthians em Curitiba

Poupado diante do Ceará por causa da queda de rendimento pelo desgaste físico dos últimos jogos, o atacante Róger Guedes trabalhou forte nesta segunda-feira para voltar à escalação titular do Corinthians em visita ao Coritiba, nesta quarta-feira. O atacante não gosta de ficar na reserva e treinou ao lado de Giuliano, outra possível novidade no Couto Pereira.

Vítor Pereira teve de explicar depois da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará que viu uma queda no rendimento do camisa 10 por causa do cansaço após série de jogos dura. Como vem rotacionando o elenco em algumas posições, o treinador não deve desagradar Guedes e ele tende a começar o jogo em Curitiba, assim como Giuliano pode pintar na vaga de Giuliano ou mesmo em parceria no meio.

Ramiro foi o substituo de Guedes no primeiro tempo contra os cearenses apenas para “quebrar o galho” em um elenco carente de peças ofensivas com as lesões de Gustavo Silva (volta em meados de 2023) e Adson (ainda está em recuperação de cirurgia de apendicite). Já Giuliano mira a vaga de Mateus Vital, a quem Vítor Pereira pode dar descanso por também estar presenciando queda de rendimento pela sequência de partidas.

Uma mudança certa será na lateral-direita, por causa do terceiro cartão amarelo de Fagner. Bruno Méndez foi bem quando solicitado, dando inclusive a assistência para Yuri Alberto definir o 2 a 1 na visita ao Flamengo e sai em vantagem de Rafael Ramos, voltando de lesão e no banco no sábado.

Nesta segunda-feira, apenas quem não atuou por mais de 45 minutos diante do Ceará foi a campo. Os demais jogadores ficaram na academia fazendo trabalho regenerativo. Ainda mirando o segundo lugar do Brasileirão, o Corinthians vai buscar três pontos em Curitiba, diante de um rival aliviado com a fuga da queda na rodada passada.

As atividades desta quinta-feira tiveram foco na parte técnica e tática, com a equipe utilizando campo reduzido para ajustar a posse de bola defensiva e também ofensiva. Nesta terça-feira, Vítor Pereira define qual time utilizar para defender a série de quatro visitas sem perder no Brasileirão: 2 a 2 com Juventude, 1 a 0 no Santos, 0 a 0 com o Goiás e 2 a 1 no Flamengo.