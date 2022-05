Guardiola não aceita rótulo de ‘fracassado’ para o City e diz estar ‘orgulhoso’

Pep Guardiola não aceita o rótulo de ‘fracassado’ para o time do Manchester City, após a dolorosa derrota para o Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões. O treinador, que não deu entrevista após a eliminação no Santiago Bernabéu, falou pela primeira vez e disse estar orgulhoso de seus jogadores.

“As pessoas dizem que esse grupo de jogadores do Manchester City ou esse técnico não vencem a Liga dos Campeões porque são um fracasso. Discordo, discordo completamente. Não sei se podemos vencer a Liga dos Campeões no futuro. O investimento de nossos proprietários não foi apenas para vencer esta competição, mas para estar onde estamos; competindo. É notável para mim onde estamos, estou orgulhoso”, afirmou Guardiola, que ainda não conversou sobre a derrota com o elenco. Eles terão uma primeira reunião, neste sábado, antes do duelo com o Newcastle pelo Campeonato Inglês.

“Nós não falamos. Nenhuma palavra pode ajudar para o que todos nós sentimos, é apenas uma questão de tempo, dormir o melhor possível, pensar no próximo alvo. Neste sábado será o primeiro dia em que estaremos juntos e vamos falar sobre quem somos como uma equipe”, disse o treinador espanhol.

“Claro que estamos tristes, por isso não conversamos (depois da derrota para o Real Madrid), mas para este clube competir com o Real como fizemos é uma alegria. Estamos recuperados. Estamos melhores do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Dou muito crédito ao Real. Estávamos perto. Não perto o suficiente, porque o time que vence, merece. O Madrid está na final e eles merecem”, continuou.

Líder do Campeonato Inglês, com 83 pontos, um a mais que o Liverpool, também finalista da Liga dos Campeões, Guardiola demonstra confiança em seu elenco não só para o fim desta temporada como para o futuro. “Eles não precisam esquecer. Como vão esquecer? Vamos jogar contra o Newcastle pensando nisso, com certeza. Nunca culpo a equipe, sempre podemos fazer melhor. Na próxima temporada, se estivermos aqui e juntos, é isso que temos que fazer.”