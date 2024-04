Guardiola lamenta desfalques contra Real Madrid:’Muitas contusões no momento decisivo’

O Manchester City enfrenta o Real Madrid nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Liga dos Campeões com problemas na defesa. Walker e Aké estão lesionados e são desfalques. O croata Gvardiol saiu no intervalo da partida contra o Crystal Palace, no sábado, com dores musculares.

Já o Real Madrid folgou no final de semana e teve nove dias para preparar para o jogo. “O Real também tem problemas com Alaba, Courtois ou Militão. Lesões fazem parte de uma temporada tão longa. Infelizmente estamos tendo muitas contusões neste momento decisivo da temporada”, afirmou o técnico do Manchester City, Pep Guardiola.

Pela terceira temporada seguida, Manchester City e Real Madrid se encontram em um mata-mata da Liga dos Campeões. O histórico mostra um triunfo para cada lado, mas a lembrança mais recente é a goleada (4 a 0) aplicada pelo time inglês no dia 17 de maio de 2023. Questionado sobre as críticas que o Real sofreu após o resultado, Guardiola disse que se trata de futebol.

“Não creio que o que houve no ano passado possa voltar a acontecer. Vencer o Real Madrid duas vezes seguidas é praticamente impossível”, afirmou Guardiola. “Amanhã será diferente. Carlo (Ancelotti, técnico do Real) vai procurar alternativas e assim como eu”, completou o técnico.

Guardiola também fez uma análise sobre Bellingham, meia que chegou ao time espanhol nesta temporada e é um dos destaques do Real. “Ele jogou contra nós quando tinha 17 anos pelo Borussia Dortmund”, afirmou. “O que faz a diferença não é apenas a habilidade, mas o que ele tem na cabeça. Ele também é brilhante com a seleção inglesa. Ele tem 20 anos e uma carreira incrível pela frente.”

O técnico afirmou que o título da Liga dos Campeões na temporada passada foi um alívio. “Estávamos fazendo muitas coisas boas, mas não ganhávamos a Liga dos Campeões, o que foi muito complicado”, disse. “O City não é como clube como Inter, Bayern, Real Madrid, Milan… Em termos de história somos novatos.”