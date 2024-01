Guardiola exalta Rogério Ceni e aguarda convite do Bahia para Manchester City vir ao Brasil

Desde que foi comprado pelo City Football Group – que administra diversos clubes no mundo, entre eles o Manchester City -, o Bahia tem feito ações ao redor do mundo e recebido atenção dos investidores dos Emirados Árabes Unidos. Nesta semana, o clube brasileiro esteve na Inglaterra para visitar as instalações da equipe de Pep Guardiola. O treinador exaltou Rogério Ceni e diz que “aguarda um convite” para levar o Manchester City ao Brasil.

“Foi muito legal. Como parte do City Football Group, o clube está focado em ajudar (o Bahia) como pode, com ideias e sugestões. Rogério (Ceni) vem fazendo um trabalho muito bom e foi ótimo recebê-lo aqui”, afirmou Pep Guardiola. “Talvez eles nos recompensem e nos convidem a ir ao Brasil no futuro.”

O treinador ainda brincou sobre a vinda do Bahia durante o inverno europeu, que contrasta com o clima no País no mesmo período do ano. “Talvez não tenha sido a melhor época para vir. No Verão ou Primavera poderia ter sido melhor, mas foi ótimo tê-los aqui.” Sobre Rogério Ceni, Guardiola não escondeu a admiração pelo treinador e ex-goleiro.

“Foi muito bom (conhecer Rogério Ceni). Ele foi uma lenda. O que ele fez como goleiro, e eu não estou falando só das defesas, mas pelos gols que marcou, foi uma honra para mim conhecê-lo. Uma verdadeira honra”, afirmou. O Manchester City enfrenta o Newcastle neste sábado, pelo Campeonato Inglês. A equipe ainda não terá Erling Haaland, que se recupera de lesão no osso do pé. A informação foi confirmada pelo treinador durante entrevista coletiva.

Antes do início da temporada e do Campeonato Baiano, o Bahia está em Manchester, a convite do Grupo City, para conhecer e treinar nas instalações do clube. Nesta sexta-feira, realiza um treino aberto a 60 torcedores e sócios. Além disso, após as declarações de Guardiola, os perfis oficiais do clube brasileiro reiteraram o “convite” para que o City visite o Brasil nos próximos anos.