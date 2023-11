Guardiola evita apontar prazo para retorno e De Bruyne preocupa City para o Mundial de Clubes

Pep Guardiola afirmou nesta sexta-feira que ainda não sabe quando terá o retorno de Kevin de Bruyne ao Manchester City. Sem apontar prazos, o treinador indicou que o meio-campista deve levar mais algumas semanas para voltar a treinar normalmente. Assim, poderá se tornar desfalque para o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

“Eu falei com ele, que disse estar bem melhor. Ele não está treinando conosco e eu não sei quando voltará a treinar. Com este tipo de lesão, é melhor não colocar nenhuma pressão. Kevin sofreu uma lesão complicada, com cirurgia. Então, é um degrau por vez”, declarou o técnico espanhol.

Como mal jogou nesta temporada europeia, o meia belga tem poucas chances de estar em condições de jogar o Mundial de Clubes, que começa no dia 12 de dezembro, daqui a um mês. O time inglês, atual vencedor da Liga dos Campeões, será o grande favorito do torneio, à frente do Fluminense, campeão da Copa Libertadores, neste mês.

De Bruyne praticamente não jogou desde que a atual temporada começou. Ele se machucou logo no primeiro tempo da estreia do City no Campeonato Inglês, em agosto – foi substituído antes mesmo do intervalo. Uma contusão no tendão o obrigou a passar por uma cirurgia. A previsão inicial era de retorno de três a quatro meses, período que se completará em dezembro.

Sem o belga, o City vai enfrentar o Chelsea no domingo, em Londres, pelo Inglês. Guardiola confirmou que terá a sua disposição o zagueiro Manuel Akanji, que voltou a treinar normalmente após problemas físicos. Mas descartou outro defensor. John Stones ainda se recupera de lesão.

“Ele ainda está machucado. Não está pronto para o jogo de domingo e vamos ver como ficará durante a Data Fifa. Não sei se estará em condições de jogar contra o Liverpool”, disse Guardiola. O duelo com o Liverpool será no dia 25 de novembro, após a última Data Fifa do ano.