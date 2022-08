Guardiola diz que Bernardo Silva fica no City: ‘Nenhum clube entrou em contato’

Especulado como possível reforço do Barcelona desde o início da janela de transferências e mais recentemente apontado como alvo do Paris Saint-Germain, Bernardo Silva deve ficar no Manchester City. É o que garante o técnico Pep Guardiola, que respondeu com convicção quando questionado sobre o assunto durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

“Nós não recebemos nenhuma ligação de nenhum clube interessado em contratar Bernardo Silva”, afirmou o treinador espanhol após um jornalista perguntar se o meio-campista português estava negociando com o PSG. “Então, é por isso que ele vai ficar. Ele vai ficar”, assegurou.

Ainda nesta semana, uma resposta do próprio Guardiola havia deixado dúvidas sobre a continuidade de Bernardo no elenco do time de Manchester. Além de dizer que não gostaria de ter nenhum jogador infeliz em seu grupo, concluiu o assunto dizendo que “Bernardo gosta muito do Barcelona”. A declaração desta sexta, contudo, aplacou os rumores.

O treinador também já disse que, caso o português deixasse o time, seria necessário ir ao mercado. Como a janela de transferências europeia fecha no dia 1º de setembro, haveria pouco tempo para tentar a reposição. Até agora, o Manchester City se reforçou com Erling Haaland, uma das grandes transferências da janela, Kalvin Philips, Stefan Ortega e Julian Alvarez.

Desde o início da nova temporada europeia, Bernardo Silva esteve em campo nos quatro jogos disputados pelo City, dois como titular e dois saindo do banco de reservas. Na última partida, quando o time empatou por 3 a 3 com o Newcastle, marcou um gol e deu uma assistência. O próximo duelo será no sábado, com o Crystal Palace.