Guardiola descarta favoritismo e prega respeito ao Leipzig: ‘Adversário difícil’

O técnico Pep Guardiola concedeu entrevista coletiva para falar do duelo com o RB Leipzig, em jogo válido pela primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. Mesmo sem figurar como favorito ao título, o rival desta fase do torneio vem trazendo preocupações ao treinador espanhol. “Logo após o sorteio, senti que seria um adversário difícil. Há muitos anos que conhecemos a sua qualidade”, comentou o treinador do Manchester City.

Quinto colocado no Campeonato Alemão, o Leipzig vem tomando horas de estudo do estafe do time inglês. “Eles têm uma cultura de confiar nos jogadores jovens, bom recrutamento, padrões claros de jogo e muito contato físico. Na transição, eles são muito bons. Tenho muito respeito pelo clube e pelos que eles fizeram”, afirmou Guardiola.

Os dois times chegam respaldados por boas campanhas na fase de grupos da competição. Para Guardiola, o Leipzig vem numa fase crescente e mostrou isso ao garantir a vaga em um grupo que também tinha o Real Madrid. “Apenas passar da fase de grupos já é bastante difícil. O Leipzig vem realizando um grande campeonato e sei como é mágico disputar um torneio do nível da Liga dos Campeões. Temos que reconhecer os méritos dos times que seguem na disputa.”

Quem também esteve na coletiva desta terça foi o zagueiro holandês Nathan Aké. Ao ser questionado sobre a boa fase do rival, o defensor disse estar preparado para enfrentar dificuldades. “Já conhecemos o time deles do ano passado. Foram jogos muito difíceis. Eles têm muita energia no contra-ataque e são muito fortes. Para neutralizar nomes como Werner e Nkunku, teremos que estar 100% concentrados”, disse o holandês.