Guardiola critica a Fifa por criar regra direcionada ao Mundial de Clubes: ‘Não entendo’

O técnico Pep Guardiola concedeu coletiva nesta sexta-feira e dedicou parte do tempo da entrevista ao comportamento da Fifa em relação ao Mundial de Clubes. Ele não gostou da obrigatoriedade imposta pela entidade de que os times participantes levem, em especial, os melhores jogadores, para o torneio.

“Quem são os melhores jogadores?”, perguntou. E completou. “Talvez a Fifa precise me dizer quais os atletas eles consideram os melhores. Não entendo. Levaremos todo o elenco. Talvez os melhores jogadores cheguem em péssimas condições. Isso pode acontecer por vários motivos: pessoais, físicos, lesões. Não vou (deixá-los) dizer antes do jogo qual atleta escalar. Eu vou decidir”, afirmou o treinador num misto de indignação e ironia.

O objetivo da Fifa com a nova regra é fazer com que os 32 times tenham as grandes estrelas durante o Mundial para abrilhantar a competição. A entidade decidiu pela criação de uma nova janela de transferências a fim de incentivar a movimentação no mercado do futebol durante a realização do Mundial de Clubes do ano que vem. O período onde as transações vão estar autorizadas vai ser entre os dias 1º e 10 de junho.

As críticas ao Mundial esbarram ainda no calendário, já que muitos atletas e personalidades do futebol estão reclamando do acúmulo de partidas, o que vem aumentando o desgaste dos jogadores e expõem os atletas a uma maior quantidade de lesões.

Mas nem só de reclamações viveu a coletiva de Pep Guardiola. O treinador, que não definiu a sua permanência no Manchester City ao término do contrato, vai receber uma espécie de homenagem de uma organizada do clube. Na partida deste sábado, contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês, um banner, com uma imagem do treinador espanhol fumando charuto, vai ser erguida nas arquibancadas do estádio.

A estampa é de um desenho onde ele aparece fumando charuto, o que remete a uma tradição quando o clube ganha um título. A iniciativa dos torcedores tem o sentido de seduzir o comandante a permanecer em Manchester City.

A mobilização da torcida para concretizar a homenagem já é um sinal do prestígio do espanhol. Em 24 horas, os integrantes da torcida arrecadaram mil libras (pouco mais de R$ 7 mil). A mensagem com a inscrição “Queremos que você fique”, foi impressa em catalão, em outra forma de mostrar respeito pelo trabalho do treinador.