Esporte Guardiola afasta o meia Phillips no City por voltar acima do peso da Copa

Pep Guardiola costuma preservar seus jogadores e jamais os expõem em polêmicas. Mas a falta de comprometimento do meio-campista Kalvin Phillips, contratado no meio do ano por altas cifras para ser o substituto do brasileiro Fernandinho, de volta da Copa do Mundo do Catar acima do peso, revoltou o treinador espanhol, que optou por afastar o jogador no Manchester City.

O técnico contava com Phillips para a visita ao Leeds United, quarta-feira, no retorno do Campeonato Inglês. Depois de passar quase todo o semestre fora tratando de lesão, o jogador de recuperou e acabou convocado por Gareth Southgate para a Copa do Mundo – foi pouco utilizado.

Neste sábado, Guardiola foi questionado se o volante estava lesionado por não estar trabalhando na preparação para a volta do Campeonato Inglês, e mostrou toda sua revolta por causa de como Phillips se reapresentou.

“O Kalvin não está lesionado. Está acima do peso e não sei o motivo. Não chegou em condições de poder treinar com a equipe e jogar”, afirmou, bastante bravo. “Quando ele estiver em condições físicas, vai jogar porque precisamos muito dele”, disse, revelando que a punição não deve ser longa.

Guardiola é extremamente rigoroso com a condição física de seus comandados e já chegou aplicar punição até no ídolo Agüero, fora de uma partida e multado financeiramente por causa de um excesso de somente 100 gramas.