Guarani vira para cima do CRB, vence confronto direto e mantém esperança na Série B

No duelo de desesperados, o lanterna Guarani manteve viva a chama de esperança de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a 31ª rodada, o time paulista venceu o confronto direto diante do CRB, de virada, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Voltando a vencer depois de quatro jogos, o Guarani chegou a 28 pontos, segue na última colocação, apesar da situação difícil, viu sua distância para a Chapecoense cair para seis pontos, faltando sete rodadas para o fim da competição. Já o CRB perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento, permanecendo na 17ª colocação, com 33 pontos.

Ameaçados pelo rebaixamento, a atual situação ditou o início da partida. Muitos erros técnicos mostraram o motivo das equipes estarem brigando na parte de baixo da tabela. Quando conseguiam chegar próximo a área, a ansiedade de definir as jogadas faziam a dupla pecar nas finalizações. O CRB teve duas chances aproveitando a falha defensiva do Guarani, mas Léo Pereira e Rafael Bilu pararam no goleiro Pegorari.

Foram justamente as falhas da defesa que fizeram o time alagoano sair na frente do placar. Jefferson se atrapalhou com a bola, Gegê cruzou, Douglas Bacelar furou e Anselmo Ramon mandou para as redes, aos 31 minutos.

O drama dos donos da casa durou pouco tempo. Logo depois, Matheus Salustiano bateu falta rasteira e deixou tudo igual, aos 36 minutos. Detalhe: o atacante Gegê deitou atrás da barreira, mas mesmo assim não evitou o gol.

Na segunda etapa, ficou ainda mais nítida a falta de qualidade dos times. Com uma volta monótona, as duas equipes abusaram dos erros de passes, principalmente no meio de campo. O Guarani aos poucos foi se animando. Caio Dantas tirou tinta da trave. No lance seguinte, Gabriel Bispo arriscou de longe e o goleiro Matheus Albino aceitou, virando o placar para os donos da casa, aos 18.

Com a vantagem, o Guarani fez o que pede o manual de um time que briga contra o rebaixamento. Baixou suas linhas e procurou explorar os contra-ataques. O time ainda contou a ineficiência do CRB.

Os visitantes tinham a posse de bola, mas eram pouco efetivos, sem dar nenhum trabalho ao goleiro Pegorari. Na reta final, os donos da casa se fecharam ainda mais na defesa e aguardaram o apito final para comemorar a vitória.

Na próxima rodada, o Guarani tem pela frente o clássico campineiro diante da Ponte Preta, no domingo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Já o CRB atua na sexta-feira, às 19h, contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 X 1 CRB

GUARANI – Pegorari; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Anderson Leite (Heitor), Matheus Bueno e Estevão (Bruno Mendes); João Victor (Marlon Maranhão) e Caio Dantas (Pierre). Técnico: Alan Aal.

CRB – Matheus Albino; Hereda, Gustavo Henrique, Wanderson e Ryan (Matheus Ribeiro); Marco Antônio (Rômulo), Falcão (Chay) e Gegê (Kleiton); Léo Pereira, Anselmo Ramon e Rafael Bilu (Mike). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 31, e Matheus Salustiano, aos 36 minutos do primeiro tempo. Gabriel Bispo, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Salustiano (Guarani); Hereda (CRB).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 29.400,00.

PÚBLICO – 3.168 torcedores.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).