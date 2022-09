Guarani vence Operário e deixa a zona de rebaixamento da Série B após 23 rodadas

Demorou, mas o Guarani enfim conseguiu sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Após 23 rodadas dentro da degola, o time bugrino pôde respirar fora ao derrotar o Operário-PR por 1 a 0, na noite desta terça-feira, na abertura da 30ª rodada.

O Guarani quebrou também uma série de três meses sem vencer fora de casa. O último triunfo havia acontecido no dia 12 de junho, por 2 a 1, frente ao Novorizontino. Foram cinco derrotas e três empates até o triunfo desta terça-feira.

Com o resultado, o Guarani subiu para a 15ª colocação, com 32 pontos, um a mais do que o Brusque, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Operário é o penúltimo, com 30.

Em um jogo que nenhum time podia perder, a cautela deu o ritmo. Sendo assim, as equipes resolveram arriscar de onde dava. Logo no minuto inicial, Júnior Brandão tentou de dentro da área, mas jogou em cima da marcação. A resposta foi com Rodrigo Andrade e a bola passou rente à trave.

O Guarani melhorou e conseguiu abrir o placar aos 20 minutos. Giovanni Augusto cruzou, Yuri Tanque subiu alto e colocou a bola no fundo das redes. Atrás do placar, o Operário precisou se atirar ao ataque. Fernando Neto mandou de longe para Kozlinski espalmar.

Em vantagem, o Guarani recuou e chamou o Operário para o campo ofensivo. Na pressão, aos 46 minutos, Júnior Brandão soltou a bomba e mandou muito perto do gol, para alívio dos torcedores bugrinos.

No segundo tempo, o Guarani largou mão de atacar e deu a bola para o Operário, que não encontrou muita facilidade em fazer a infiltração. Com isso, teve que arriscar de longe. Fabiano pegou de primeira, mas jogou para fora.

Além de segurar a pressão do adversário, o Guarani conseguiu ameaçar no contra-ataque. No entanto, a pressão foi intensa nos minutos finais, principalmente nos diversos cruzamentos para a área. O time bugrino suou, mas conseguiu confirmar a vitória, não antes de Giovanni Augusto ser expulso por reclamação.

O Guarani volta a campo na terça-feira, às 21h30, frente ao Novorizontino, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. No sábado (24), o Operário visita o Bahia, às 18h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO 0 X 1 GUARANI

OPERÁRIO – Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Reniê e Fabiano; Rafael Chorão (Leandrinho), Fernando Neto, Paulo Victor (Getterson), Reina (Tomas Bastos) e Giovanni Pavani (Felipe Garcia) e Júnior Brandão (Paulo Sérgio). Técnico: Matheus Costa.

GUARANI – Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan (Ronaldo Ales) e Jamerson; Leandro Vilela (Madison), Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto e Isaque (Edson Carioca); Bruno José (Jenison) e Yuri Tanque (Yago). Técnico: Mozart.

GOL – Yuri Tanque, aos 20 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS – Getterson, Leandrinho e Reniê (Operário); Jamerson, Leandro Vilela e Rodrigo Andrade (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Giovanni Augusto (Guarani).

RENDA – R$ 46.207,50.

PÚBLICO – 2.716 pagantes.

LOCAL – Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).