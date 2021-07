Guarani vence fora, afunda o Londrina e encosta no G4 da Série B

O Guarani manteve o bom momento no Campeonato Brasileiro da Série B e encostou no G4, a zona de acesso, ao ganhar do Londrina, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio do Café, pela décima rodada. Bruno Sávio marcou o único gol da partida no segundo tempo.

Ainda sem perder como visitante, o Guarani emplacou a segunda vitória seguida e chegou aos 16 pontos, subindo para o sétimo lugar. Já o Londrina, que tinha a chance de deixar a zona de rebaixamento, estacionou nos sete pontos, na penúltima colocação.

O jogo era no Estádio do Café, mas quem pareceu se sentir em casa no primeiro tempo foi o Guarani. Com um ataque leve, não demorou para envolver o adversário e criou boas oportunidades. Ronaldo Alves exigiu grande defesa de César e Júlio César perdeu gol feito após jogada de Bruno Sávio.

O Londrina esbarrou na falta de qualidade dos seus próprios jogadores e, apesar da luta, praticamente não criou no primeiro tempo. Foram muitos passes errados.

Como já era esperado, diante da necessidade de vitória, o Londrina voltou mais ligado para

o segundo tempo e criou boas oportunidades. Caprini parou em Gabriel Mesquita e Ademilson acertou o travessão em chute colocado da entrada da área.

Quando parecia que o Londrina estava mais perto de abrir o placar, o Guarani encaixou um contra-ataque para marcar o gol da vitória aos 37 minutos. Régis deu assistência perfeita para Bruno Sávio, que mostrou categoria e, de primeira, mandou no cantinho de César.

Os dois times voltam a campo na terça-feira, pela 11.ª rodada. O Londrina recebe o Operário, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina em duelo paranaense, e o Guarani enfrenta o CRB, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 1 GUARANI

LONDRINA – César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Felipe (Júnior Pirambu); Tárik (Pedro Cacho), Marcelo Freitas e Adenilson; Caprini (Tiago Orobó), Alisson Safira (Ruan Matos) e Luiz Henrique. Técnico: Roberto Fonseca.

GUARANI – Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Índio) e Régis (Allan Vitor); Bruno Sávio (Pablo), Davó (Lucão do Break) e Júlio César (Andrigo). Técnico: Daniel Paulista.

GOL – Bruno Sávio, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF)

CARTÕES AMARELOS – Alisson Safira (Londrina); Diogo Mateus, Ronaldo Alves e Allan Vitor (Guarani)

RENDA E PÚBLICO Portões fechados

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).