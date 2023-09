Guarani vai ter força máxima em confronto direto para buscar a reabilitação

Depois de ficar cinco jogos invictos, o Guarani acabou derrotado pelo CRB, fora de casa, neste fim de semana, por 1 a 0. Apesar de ter se mantido provisoriamente no G-4, perdeu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Focado no acesso, o técnico Umberto Louzer afirmou que a derrota foi muito sentida pelos atletas e pede reação imediata.

“Os atletas estão indignados. Eles entenderam o que deixamos de fazer contra o CRB. Agora precisamos tirar lições e já trabalhar no nosso próximo embate, diante do Novorizontino, que é um confronto direto”, disse.

Para encarar o desafio, no próximo sábado, em um duelo direto, no Brinco de Ouro, às 17h, o comandante enfim poderá contar com força máxima. Não há ninguém suspenso ou lesionado. Além disso, conta com o retorno do volante Lucas Araújo, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição.

A dúvida estava por conta do atacante João Victor, que poderia estar suspenso pelo terceiro amarelo. Na partida contra o Avaí, válida pela 20ª rodada, Matheus Barbosa levou um cartão amarelo, mas o árbitro acabou assinalando para o atacante. Depois corrigiu em súmula. Com isso, os cartões válidos até aqui são somente contra Tombense e CRB e por isso, ele está apto para atuar. Atualmente com 50 pontos, o Guarani aparece na briga direta pelo G-4 – zona de acesso.