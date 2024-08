Guarani vai jogar completo contra o Ceará e pode deixar a lanterna da Série B

Reanimado pela vitória em cima do Brusque por 1 a 0, o Guarani volta a campo nesta terça-feira focado em mais um resultado positivo para quem sabe sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h, no fechamento da 19ª rodada.

Esta é a primeira chance real para o Guarani deixar a lanterna da Série B. Está com 11 pontos e, em caso de vitória, pode chegar aos 14 e ultrapassar o Ituano, vice-lanterna, com 13.

O jogo marcará a estreia do técnico Allan Aal no comando técnico e o Guarani pode ter a mesma escalação que venceu o Brusque, sob comando do auxiliar Marcelo Cordeiro. O novo treinador não tem novas baixas por lesão ou suspensão.

Até por conta disso, o Guarani deve entrar em campo com a seguinte formação: Vladimir; Pacheco, Douglas, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias; Airton, João Victor e Caio Dantas.