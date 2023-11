Guarani treina finalizações para voltar a marcar após quatro jogos na Série B

Sem marcar gols há quatro jogos, o Guarani ligou o sinal de alerta nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Umberto Louzer vem fazendo trabalhos específicos de finalização, outras simulações de jogadas ofensivas. Nesta quarta-feira, o treino ainda teve participação do meia Régis, enquanto o atacante Bruno José continua no departamento médico.

Régis está recuperado de dores no joelho e treinou sob supervisão dos fisioterapeutas do clube. Como tudo ocorreu bem, ele deve ficar à disposição, mas a tendência é que comece o confronto direto com o Criciúma no banco de reservas.

Já o Bruno José está com dores no pé e não treinou pelo segundo dia seguido. Ele continua como dúvida, mas tem tempo para se recuperar, já que a partida está marcada apenas para a próxima terça-feira.

A escalação titular base no treino contou com Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Iván Alvariño e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Isaque; Bruninho, João Victor e Derek.

O Guarani não vence há cinco rodadas, alternando entre empates e derrotas. Com isso, se distanciou do G-4, aparecendo em oitavo lugar com 56 pontos. A diferença para o quarto colocado, porém, é de apenas quatro pontos, já que o Atlético-GO tem 60, assim como o vice-líder Criciúma e o terceiro colocado Juventude.

A partida diante do Criciúma, pela 36ª e antepenúltima rodada, será realizada na terça-feira, às 19h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Depois, o Guarani enfrenta o ABC, em casa, e o Atlético-GO, fora.