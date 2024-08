Guarani tenta manter os ‘pés no chão’ após duas vitórias convincentes na Série B

O Guarani vem mostrando que de ‘virtual rebaixado’ na Série B do Campeonato Paulista não tem nada. Após as vitórias sobre Vila Nova-GO, por 2 a 0, e Chapecoense, por 4 a 0, o time derrubou as estatísticas negativas e renovou a esperança de evitar a queda para a Série C.

O técnico Allan Aal, porém, pediu que o elenco siga com os pés no chão para salvar o time campineiro da degola. “Conseguimos diminuir uma margem de pontuação que era baixa. Mas só vamos sossegar a hora que acabar o campeonato e conseguirmos o objetivo de salvar o Guarani. Acima de tudo a gente tem de ter os pés no chão”, disse.

“Fizemos dois bons jogos, mas agora precisamos manter a consistência, com o mínimo possível de oscilação, e buscar sempre a vitória, independentemente do adversário e de ser em casa ou fora”, continuou o treinador, ciente que terá dificuldades diante do Santos, na quarta-feira, no Brinco de Ouro.

Com essa segunda vitória seguida, o Guarani foi aos 17 pontos e viu a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento cair para seis pontos, já que o Botafogo-SP, 16º colocado, tem 23.

O treinador também valorizou o setor ofensivo, que nos últimos dois jogos, marcou seis gols, com destaque para Caio Dantas, que fez dois e assumiu a artilharia da competição com nove gols.

“Nossa linha de ataque vem sendo efetiva e jogando de maneira coletiva, pensando no melhor para o grupo nas tomadas de decisões. Isso é uma coisa que a gente valoriza muito: utilizar a qualidade individual em prol do time”, completou.

Agora o Guarani tem um importante desafio para manter a linha ascendente: recebe o Santos, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, quarta-feira, às 19 horas pela 22ª rodada da Série B. E no domingo, 25, vai enfrentar justamente o Botafogo, em Ribeirão Preto, num confronto direto.