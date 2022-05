Guarani tem volta de Matheus Pereira e Giovanni Augusto contra o Náutico

Em busca da segunda vitória seguida para deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani terá os retornos do lateral-esquerdo Matheus Pereira e do meia Giovanni Augusto para o jogo contra o Náutico, na terça-feira, no Recife.

O técnico Daniel Paulista ainda vai realizar uma atividade nesta segunda-feira, no CT do Retrô. A tendência é que o time sofra pelo menos duas alterações em relação ao jogo contra o Criciúma – vitória por 1 a 0. Titulares absolutos e destaques do Guarani, Matheus e Giovanni Augusto retornam ao time titular nas vagas de Eliel e Marcinho, respectivamente, após cumprirem suspensão automática.

A comissão técnica, contudo, admite preocupação com a lista de pendurados. O zagueiro Ronaldo Alves, o volante Leandro Vilela e o atacante Nicolas Careca – todos titulares – ficarão fora do dérbi campineiro se levarem mais um cartão amarelo nesta terça. O jogo contra a Ponte está marcado para domingo.

A provável escalação contra o Náutico é: Maurício Kozlinski; Diogo Mateus, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca.

Os resultados da rodada empurraram o Guarani novamente para a zona de rebaixamento da Série B. O time é o 17º colocado, com quatro pontos.