Esporte Guarani tem impasse com Cruzeiro por renovação com atacante Bruno José

O Guarani tenta chegar em um acordo com o Cruzeiro para manter o atacante Bruno José para o restante da temporada no Brinco de Ouro. O jogador demonstrou interesse em seguir defendendo as cores da camisa bugrina, mas o acordo acabou emperrando após um impasse envolvendo o time paulista e a direção do clube mineiro.

O contrato de empréstimo termina no próximo dia 30 de abril e a diretoria tem interesse em renovar com o jogador de 24 anos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Bruno José foi eleito o melhor jogador do Guarani na goleada sobre a Inter de Limeira por 5 a 0, na partida do último sábado pelo Paulistão, e é um dos principais nomes do time campineiro para a sequência do ano.

O Cruzeiro é o detentor dos direitos econômicos do atacante e deseja fazer um reajuste nos termos contratuais do jogador. O Cruzeiro paga 50% do salário do atleta, enquanto que o Guarani paga a outra metade.

Para que o contrato de empréstimo seja estendido, o time da capital mineira deseja que o Guarani arque com 100% do valor do salário o que fugiria do teto de gastos previsto para a Série B.

O superintendente Rodrigo Pastana tenta negociar um novo acordo, respeitando os limites financeiros do Guarani. O contrato de Bruno José com o Cruzeiro vai até dezembro de 2024.

Na última rodada do Paulistão, o Guarani enfrenta o Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 16h, do próximo domingo, em Campinas.