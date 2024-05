Guarani tem duas novas preocupações e departamento médico pode chegar a 11 jogadores

Buscando recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani vem sofrendo com vários problemas de lesão em seu elenco. As mais novas preocupações são o meia Chay, que precisou ser substituído após uma pancada no tornozelo, e o zagueiro Lucas Adell, com desgaste físico. Ambos serão reavaliados pelo departamento médico.

Na segunda-feira, em que o Guarani foi derrotado pelo América-MG por 2 a 1, em Campinas (SP), Chay foi substituído por Gustavo França, enquanto Lucas Adell, por Léo Santos.

O departamento médico já conta com nove jogadores: o goleiro Pegorari, o zagueiro Márcio Silva, o lateral-direito Heitor, o lateral-esquerdo Vinicius Kauê, os meias Luan Dias e Bruno Oliveira, e os atacantes Caio Dantas, Bruno Mendes e Airton.

O técnico Júnior Rocha, que está no começo de seu trabalho, lamentou a situação, mas vê como oportunidade para outros atletas. “Infelizmente, essa quantidade de lesões atrapalha o trabalho e a nossa sequência, mas é um grupo com potencial enorme. Vamos usar essas baixas como oportunidade para outros jogadores”, explicou.

A expectativa é contar com retornos já a partir da próxima rodada, mas o treinador reforçou a importância de não apressar a recuperação dos jogadores. “A ideia é que alguns retornem nos próximos jogos, mas temos que respeitar o tempo de recuperação. Ninguém vai forçar nada. Todos os times estão com jogadores lesionados e acredito que isso faça parte do aumento de competitividade da Série B”, avaliou.

Após duas derrotas seguidas, o Guarani segue com três pontos, em 19º e penúltimo lugar. O time volta a campo no sábado, às 21h, quando recebe o Paysandu no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela sétima rodada.