Guarani tem desfalque certo no meio-campo e trio briga por vaga

Depois de tropeçar em casa, o Guarani buscará recuperar os pontos na Série B do Campeonato Brasileiro fora de casa, diante do Tombense. Com desfalque certo no meio-campo, o técnico Bruno Pivetti será obrigado a fazer ao menos uma mudança na escalação da equipe de Campinas, mas não tem nome definido.

O volante Matheus Barbosa levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Para substituir o jogador, a disputa está concentrada em três nomes. Lucas Araújo e Wenderson entraram no segundo tempo do empate por 3 a 3 com a Chapecoense e podem aparecer.

O polivalente Iván Alvariño, que vinha sendo bastante utilizado quando o zagueiro Alan Santos estava lesionado, é outra opção. Os volantes Bernardo e Lima também integram o elenco, mas não vêm atuando com frequência. Lima sequer entrou em campo pela Série B neste ano.

Após o empate com a Chapecoense, o Guarani chegou a 14 pontos, em sexto lugar. O jogo diante do Tombense, pela nona rodada, será realizado no domingo, às 18h15, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).