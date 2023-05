Guarani tem contas desbloqueadas e coloca salários do elenco em dia

O Guarani voltou a regularizar, na segunda-feira, suas contas e quitou alguns salários atrasados. A pendência se deu devido ao processo de recuperação judicial por qual passa o clube de Campinas e algumas burocracias relacionadas à última eleição, que deixaram as contas do clube bloqueadas.

Com o impasse resolvido, o Guarani teve acesso aos pagamentos de cotas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Paulista de Futebol (FPF). Assim, quitou valores atrasados de março e abril do departamento de futebol, além de fazer o segundo pagamento de maio na segunda-feira.

Há ainda a intenção de antecipar valores de direitos de imagem antes do clássico com a Ponte Preta, marcado para o dia 21, às 18h, no estádio Moisés Lucarelli.

Em março, o Guarani entrou na Justiça com o pedido de recuperação judicial para começar a pagar suas dívidas, que giram em torno de R$ 59 milhões. O clube ainda aguarda parcelas das vendas de Jamerson, ao Coritiba, e de Richard Rios, ao Palmeiras.

Após a segunda derrota seguida, o Guarani segue com nove pontos, em quarto lugar da Série B. O próximo jogo será diante do Sampaio Corrêa, pela sexta rodada, no sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).