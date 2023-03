Guarani sofre investida do Santos por lateral-esquerdo Jamerson

Depois de fazer uma primeira fase do Paulistão regular, o Guarani segue chamando a atenção de grandes clubes no mercado da bola. Desta vez, quem está na mira do Santos é o lateral-esquerdo Jamerson, um dos destaques do time campineiro nas últimas duas temporadas.

Aos 24 anos, Jamerson veio do Azuriz, do Paraná, depois do final da Série D e encantou a todos na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Seu poder de marcação e qualidade nos cruzamentos o credenciaram inclusive à seleção do Brasileirão Série B da última temporada.

Em 19 partidas realizadas em 2022, Jamerson fez sete assistências. Sua parceria junto a Yuri Tanque foi muito positiva, porque grande parte dos gols feitos pelo centroavante foram de cruzamentos feitos pelo lado esquerdo.

Caso o Santos queira manter a investida pela aquisição do atleta, deverá desembolsar R$ 34 milhões, que é o valor da sua multa rescisória junto ao Guarani. Algumas negociações estão acontecendo e a quantia pode baixar.