Guarani se reapresenta e Allan Aal estuda mudanças entre os titulares

O Guarani se reapresentou nesta sexta-feira depois da derrota para o São Paulo, por 3 a 2, no Morumbi, já projetando a partida da próxima terça-feira, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Essa partida, inclusive, pode ser um divisor de águas para o técnico Allan Aal, que está pressionado no cargo depois do quarto jogo seguido sem vitória. Uma das torcidas organizadas do clube soltou um comunicado pedindo a sua demissão.

Diante dessa pressão, Aal deve realizar mudanças entre os titulares. Uma praticamente certa é a presença de Davó no lugar de Júlio César. O atacante entrou bem contra o São Paulo e fez a jogada do gol marcado por Bruno Sávio.

O goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Romércio, o lateral-esquerdo Bidu e o volante Índio são jogadores que podem perder vaga entre os titulares. Os dois últimos também foram alvos de críticas dos torcedores.

Na terceira colocação do Grupo D, com cinco pontos, o Guarani pode ver a diferença para Mirassol e Santos aumentar no final de semana.