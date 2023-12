Guarani se aproxima de zagueiro Rayan e perde o auxiliar para o Novorizontino

Passando por uma reformulação em seu elenco visando a temporada de 2024, um nome ganhou muita força nos corredores do estádio Brinco de Ouro da Princesa nas últimas horas e pode reforçar o Guarani para a disputa do Paulistão. Trata-se do zagueiro Rayan, de 33 anos, que tem passagens pela Ponte Preta e estava atuando no Criciúma, onde fez parte do elenco que conquistou o acesso na Série B deste ano.

Ele foi indicado pelo executivo de futebol Juliano Camargo e agradou por ter o perfil procurado pelo Guarani: experiente e canhoto. Mas, o que preocupa é a condição física do atleta, que costuma se machucar muito. Ao todo, apesar de não ter sido titular durante toda a temporada de 2023, ele fez 27 jogos e não marcou gols.

Cria da base do São Caetano, Rayan também tem passagens por Mirassol, Ferroviária, Red Bull Bragantino, Paraná, ASA, São Bernardo, Santo André, São José e Rio Claro. Além disso, tem três acessos no currículo. O Guarani está negociando com o jogador e o final feliz pode acontecer nas próximas horas.

Por outro lado, o Guarani teve uma baixa confirmada nesta quarta-feira. O auxiliar técnico fixo, que estava no clube há quatro anos, Ben-Hur Moreira acertou com o Novorizontino para 2024. No novo clube, irá trabalhar ao lado dos velhos conhecidos: técnico Eduardo Baptista e executivo de futebol Michel Alves.