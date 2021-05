Guarani revela contratação de zagueiro do Mirassol, primeiro reforço para Série B

O Guarani anunciou nesta sexta-feira o seu primeiro reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria do clube de Campinas (SP) acertou com o zagueiro Carlão, que disputou o Campeonato Paulista com a camisa do Mirassol. Ele chega para suprir uma lacuna deixada com a saída de Romércio, que se transferiu para o Remo.

Carlão assinou contrato com o Guarani apenas até o final desta temporada. Ele brigará pela posição com Airton, Thalles e Titi. O defensor estava presente na partida que culminou com a eliminação da equipe de Campinas nas quartas de final do Paulistão.

Carlos Roberto da Cruz Junior, de 35 anos, é natural da cidade de São Paulo, tem 1,83 metro, é canhoto e pesa 73 quilos. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o atleta atuou, no Brasil, além da equipe da capital paulista, por Ferroviária, Paysandu e Mirassol.

Ainda jovem, aos 19 anos, o jogador foi negociado com o futebol europeu, onde atuou por 11 temporadas, sendo seis no Sochaux (França), quatro no Apoel Nicósia (Chipre) e uma no Torino (Itália).

O Guarani fará a sua estreia na Série B no próximo dia 28, uma sexta-feira, às 19 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, frente ao Vitória.