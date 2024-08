Guarani rescinde contrato com Camacho, ex-volante de Santos e Corinthians - O Liberal

O Guarani confirmou a rescisão de contrato com o volante Camacho, ex-Santos e Corinthians. O jogador perdeu espaço desde a chegada do técnico Alan Aal e chegou a um acordo com a diretoria para deixar o clube bugrino. O vínculo era válido até o fim de 2024.

Camacho, 34 anos, chegou ao Guarani no início do ano, mas só disputou 21 jogos com a camisa alviverde. Esteve em campo pela última vez no dia 18 de junho, quando foi titular no empate por 3 a 3 com o Ituano, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Curiosamente, ele fez o mesmo número de jogos que teve com a camisa do Santos em 2023. Pelo clube alvinegro, no total, foram 67 partidas e dois gols marcados, além de duas assistências. Ele atuou também por Corinthians, Athletico-PR, Osasco Audax, Botafogo, Flamengo, Bahia e Goiás.

O Guarani vem fazendo uma limpa em seu elenco. Recentemente, o clube paulista confirmou a saída do zagueiro Léo Santos e do empréstimo do atacante Paraizo ao Toreense, de Portugal, com opção de compra ao final do vínculo. Também já deixaram o clube o zagueiro Rayan, os laterais Eliel e Diogo Mateus, o volante Kaique, os meias Chay, Bruno Oliveira e Gustavo França, além dos atacantes Daniel dos Anjos e Renyer.

Na lanterna da Série B, com 18 pontos, o Guarani não perde há três jogos. Na próxima rodada, o clube encara o Coritiba na terça-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.