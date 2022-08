Esporte Guarani rescinde com Ernando, ex-zagueiro de Vasco e Inter

Na luta contra o rebaixamento, o Guarani abriu mão de um jogador experiente para a reta final da Série B do Brasileiro. O clube rescindiu o contrato em comum acordo com o zagueiro Ernando.

“Gostaria de agradecer ao Guarani pela oportunidade. Foi um privilégio vestir essa camisa. Foram meses que vou guardar com carinho em minha vida. Meu obrigado a diretoria, funcionários, companheiros e torcedores”, postou Ernando em sua rede social.

O defensor, de 34 anos, chegou ao Brinco de Ouro da Princesa no início de 2022 com status de titular, mas não conseguiu vingar. Foram apenas 16 jogos realizados e um gol marcado com a camisa bugrina.

Ex-Goiás, Internacional, Bahia, Sport e Vasco da Gama, Ernando perdeu espaço com a chegada do técnico Mozart e não atua desde o dia 28 de julho, quando foi titular na derrota do Guarani para o Sport, por 2 a 1.

Com a saída de Ernando, Mozart tem as seguintes opções para a defesa: Derlan, João Victor, Ronaldo Alves e Bruno Bianconi.

Faltando 13 rodadas, o Guarani é o penúltimo colocado da Série B, com 23 pontos. O time volta a campo no sábado, contra o Tombense, às 11 horas, no Brinco de Ouro da Princesa.