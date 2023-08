Esporte Guarani renova o contrato com goleiro Pegorari até o fim de 2024

O Guarani confirmou a renovação contratual com o goleiro Pegorari até o fim de 2024. O contrato entre as partes terminaria no fim da atual temporada.

Pegorari tem 32 anos e começou a carreira no Palmeiras B. Passou por Oeste e Red Bull Bragantino, antes de se destacar pelo Guarani entre 2014 e 2016.

Deixou o Guarani para jogar na Portuguesa. Defendeu ainda Linense, Botafogo-SP, Ituano, Figueirense e Juventude, antes de voltar ao Guarani. Já são 12 jogos na atual temporada.

O Guarani já não perde há sete jogos e ocupa o quinto lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. O Criciúma, em quarto, tem 38.

O próximo desafio do Guarani é diante do Juventude, marcado para este domingo, às 18h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 23ª rodada.