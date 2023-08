Guarani renova contrato de Álvaro, goleiro de 19 anos, até 2025

Atento à situação de seus jogadores para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani renovou o contrato do goleiro Álvaro, de apenas 19 anos. O jogador tinha vínculo até abril de 2024, mas ampliou até 2025.

Álvaro chegou ao Guarani nesta temporada para o time sub-20, mas depois se juntou ao profissional. Na Série B, atuou em uma partida, no empate por 1 a 1 com o Criciúma, entrando aos 30 minutos do primeiro tempo, pois Pegorari teve uma lesão muscular.

No último jogo, o Guarani perdeu para o Juventude por 1 a 0, em um lance que teve falta de comunicação entre o goleiro Pegorari e o zagueiro Alan Santos. Mesmo assim, Pegorari segue com a titularidade absoluta.

Alvaro, porém, vem sendo o reserva imediato. Isso porque Douglas Borges está com uma luxação na mão e vem sendo tratado pelo departamento médico.

Após perder para o Juventude, por 1 a 0, o Guarani aparece em sétimo lugar com 37 pontos, quatro a menos do que o Criciúma, que fecha o G-4 com 41.

O time paulista volta a campo na sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Sport no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O adversário pernambucano lidera a competição com 45 pontos, há cinco jogos sem perder.