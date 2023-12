Guarani recebe sondagens da Europa por João Victor, mas atacante deve atuar no Paulistão

O Guarani revelou que recebeu uma sondagem do Sheriff, da Moldávia, pelo atacante João Victor. No entanto, o clube bugrino não pretende abrir mão do atleta, de 24 anos, antes do Campeonato Paulista. Uma saída só daria em caso de uma proposta financeiramente muito boa.

João Victor, que disputou o último Paulistão pela Portuguesa, disputou 33 jogos com a camisa bugrina na temporada, marcou três gols e deu quatro assistências. Ele tem passagens também por Ituano, Ponte Preta, Caldense, Grêmio Osasco, Red Bull Brasil e Bragantino.

O vínculo com o Guarani vai até o fim de 2024, o que deixa o atleta livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube já no meio do ano. Na Série B, virou um dos homens de confiança no técnico Umberto Louzer.

Passando por uma reformulação no elenco, após quase conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro, o Guarani ainda não anunciou reforços para 2024. O principal nome que vem sendo ventilado no Brinco de Ouro da Princesa é do atacante Vagner Love, que deixou o Sport recentemente.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Palmeiras, Água Santa e Ponte Preta.