Guarani oficializa técnico Umberto Louzer, que retorna após cinco anos

O Guarani oficializou nesta terça-feira a chegada de Umberto Louzer para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico de 43 anos, que já teve passagens como jogador e treinador do clube paulista, chega para assumir o lugar de Bruno Pivetti, demitido na última semana.

Ele já comandará o treino na tarde desta terça, em seu primeiro contato com o elenco. Junto com ele, chegam ao Guarani o auxiliar técnico Ricardo Chuva e o preparador físico Marcelo.

“Fizemos uma seleção e a escolha pelo Umberto seguiu critérios bem claros: vitorioso dentro da competição, experiência em grandes equipes, adaptabilidade da maneira de jogar baseada no elenco e capacidade para gerir pessoas. Além disso, possui uma passagem vitoriosa e está extremamente motivado para aumentar as conquistas pelo Guarani”, explicou Lucas Drubscky, novo executivo de futebol, apresentado na segunda-feira.

Umberto Louzer estava sem clube após sair do CRB no fim de maio. Pelo clube alagoano, foi campeão estadual de forma invicta nesta temporada. Além do CRB, Louzer esteve à frente de Vila Nova, Coritiba, Chapecoense, Sport, Atlético-GO e Juventude.

Louzer conhece bem o Guarani, pois atuou como jogador e treinador. Ele atuou como volante e defendeu o clube paulista entre 2005 e 2007. Depois, em 2018, teve sua primeira experiência como treinador. Até então auxiliar, assumiu o posto após Fernando Diniz ir para o Athletico-PR. Umberto Louzer organizou o time e conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista, levando o Guarani de volta à elite.

Após empatar sem gols com o Vila Nova, fora de casa, no último sábado, o Guarani chegou a 16 pontos, em 11º lugar, mas está há seis jogos sem vencer. Devido à Data Fifa, o time volta a campo apenas em 25 de junho, domingo, às 18h, quando recebe o vice-líder Vitória, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 13ª rodada.