Guarani oficializa ex-presidente Ricardo Moisés como novo CEO

O ex-presidente do Guarani Ricardo Moisés seguirá com um cargo no mandato do novo presidente André Marconatto, que tomou posse no início de abril para o triênio 2023-2025. Após trâmites burocráticos, Ricardo Moisés foi oficializado como CEO do clube de Campinas.

“O ex-presidente e advogado Ricardo Miguel Moisés foi oficializado como novo CEO do Guarani. Entre as principais missões de Ricardo na nova função, estão a continuidade das reestruturações administrativa, financeira e jurídica do clube”, anunciou a direção do Guarani.

Ricardo Moisés comemorou sua permanência no Guarani. “Me sinto muito feliz e honrado por ter a oportunidade de seguir colaborando com o Guarani na gestão do presidente André Marconatto, agora na função de CEO. Vamos continuar trabalhando incansavelmente, dia após dia, para recolocarmos o nosso amado Bugre no lugar em que ele merece estar”, projetou.

A eleição do Guarani foi realizada em março e a chapa “Avante Meu Bugre”, encabeçada por André Marconatto, com apoio de Ricardo Moisés, venceu a chapa “União Bugrina” por 447 a 249, uma diferença de 198 votos.

Junto com André Marconatto, foram eleitos para compor a nova diretoria executiva do Guarani: Rubens Vicente Junior, Adriano Marconatto, Erik Franco de Godoy, Rômulo Moreno Amaro, Adriano Hintze e Gustavo Rosolen.

Após a segunda derrota seguida na Série B, o Guarani segue com nove pontos, em quinto lugar. O próximo jogo será diante do Sampaio Corrêa, pela sexta rodada, no sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).