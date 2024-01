Esporte Guarani oficializa contratação por empréstimo do meia Chay, do Botafogo

O Guarani continua anunciando reforços neste final de semana e oficializou, neste domingo, a contratação do meia Chay. O jogador de 33 anos pertence ao Botafogo e assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada para disputar o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural de Maceió (AL), Chay demorou para ganhar destaque, tanto que chegou a dar uma pausa na carreira para atuar no FUT 7, defendendo Fluminense, Botafogo e Flamengo. De volta aos gramados, o meia-atacante atuou por Mogi Mirim, São Gonçalo-RJ, Rio Branco-AC, América-RJ e Portuguesa-RJ. As boas atuações no Campeonato Carioca de 2021 chamaram a atenção do Botafogo.

Contratado, Chay fez oito gols e deu oito assistências em 31 partidas na sua primeira temporada pelo clube carioca. Mas depois não conseguiu manter o nível, disputou 19 partidas e um gol e depois foi emprestado para o Cruzeiro. Em 2023, foi novamente cedido, desta vez para o Ceará, mas conseguiu uma boa sequência, com 36 jogos e dois gols.

O Guarani está no Grupo B do Paulistão, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em 21 de janeiro, domingo, às 18h.