Esporte Guarani nega que recebeu oferta e monitora situação de Richard Ríos, do Palmeiras

Após rumores de que o Palmeiras estaria disposto a pagar R$ 10 milhões à vista por mais uma fatia do porcentual do volante Richard Ríos, o Guarani emitiu uma nota oficial de esclarecimento e segue monitorando a situação visando um bom lucro em uma possível negociação.

O clube de Campinas afirmou que não recebeu nenhuma oferta pelos 13,33% dos direitos econômicos que ainda possui do volante colombiano de 24 anos. “O Guarani Futebol Clube esclarece que não recebeu nenhuma proposta ou consulta para a compra dos direitos econômicos do atleta colombiano Richard Ríos, que atualmente defende o Palmeiras”, informou em nota.

Richard Ríos está ainda mais valorizado após participar do vice da Copa América pela Colômbia, despertando interesse de alguns clubes da Europa. O Palmeiras comprou 60% dos direitos do jogador do Guarani em 2023, desembolsando R$ 6 milhões. Depois, negociou a compra de mais 10% por R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1 milhão para o Guarani e R$ 500 mil para o Flamengo, seu clube formador.

Assim, o Palmeiras tem 70% e o Guarani 13,33%. O Flamengo ainda possui 6,66% e o próprio jogador 10%. Sua atual multa rescisória para times do exterior é de 100 milhões de euros (R$ 623 milhões). Levando em consideração esse valor, o porcentual atual do Guarani daria direito a cerca de R$ 83 milhões.

Richard Ríos chegou ao Flamengo ainda no sub-20, mas não teve muitas chances no profissional. Entre 2022 e 2023, defendeu o Guarani, somando 20 jogos. No Palmeiras, soma 84 partidas, cinco gols e duas assistências. Na Copa América deste ano, fez seis jogos e um gol.