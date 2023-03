Esporte Guarani nega negociação com experiente Nenê, do Vasco, para disputa da Série B

Buscando reforços para repor as saídas do elenco após o Paulistão, o Guarani está atento ao mercado. Um nome ventilado no clube de Campinas foi o do experiente meia Nenê, de 41 anos, atualmente no Vasco. Apesar dos rumores, o superintendente do clube, Rodrigo Pastana, afirmou que não existe negociação.

Nenê, que fará 42 anos em julho, tem contrato com o Vasco até o fim de abril e já foi informado que não receberá proposta de renovação. O clube carioca ofereceu um cargo como dirigente e aguarda resposta do meia, que não descarta a aposentadoria.

Nenê seria um reforço ideal para uma eventual saída de Giovanni Augusto, que deve ir para o Vitória antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Guarani tem anunciado várias saídas após o término do Paulistão. A última, confirmada no fim de semana, foi a do volante Leandro Vilela, que chegou em 2022 e somou 41 partidas, sendo 12 nesta temporada. Outros que saíram foram o goleiro Maurício Kozlinski, o zagueiro Luciano Castán e o atacante Jenison.

A Série B está prevista para começar dia 15 de abril e o Guarani estreia diante do Avaí, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).